Пять барьеров, которые ограничивают развитие в Украине энергетики на биотопливе

Delo.UA ранее рассказывало, что в Украине используется чуть больше 10% имеющейся биомассы. Солома, стебли подсолнечника, жом сахарной свеклы, животный и птичий помет — все это практически не задействовано, в том числе в энергетике.

Агентство возобновляемой энергетики подготовило список барьеров, которые затрудняют развитие биоэнергетических установок в Украине.

Барьер № 1: Немонетизованные государственные субсидии для населения на оплату услуг ЖКХ

Государственные субсидии для населения, которые призваны компенсировать головокружительный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в реальности заблокировали появление любого альтернативного поставщика для населения.

Субсидии выплачиваются государством не напрямую потребителям, а через поставщиков услуг. То есть потребитель "недоплачивает" за услуги, а государство — доплачивает поставщику.

Между государством и поставщиком действует система клиринговых расчетов — взаимозачетов (вместо денег в системе обмениваются "протоколами" — своеобразными "долговыми расписками"). Объем субсидий и клирингов растет с каждым годом: в 2015 году субсидии составляли 17 млрд грн, в 2016 году — 35 млрд грн, в 2017 году — ожидается 70 млрд грн.

Барьер для других поставщиков услуг в том, что система клиринговых расчетов для них закрыта. Теплокоммунэнерго, которое производит тепло из биомассы не может рассчитывать на компенсацию от государства.

Кроме ограничения конкуренции, немонетизированные субсидии не стимулируют потребителя экономить ресурсы.

Правительство обещало до конца сентября 2017 года монетизировать субсидии на уровне поставляющих компаний: это поможет поставщикам тепла из биомассы работать для населения. Также правительство решилось выплачивать первые сэкономленные средства населения.

Барьер № 2: Счета со специальным режимом использования для расчетов за тепло

Спецсчета для поставщиков, которые используют для генерации тепла природный газ, согласно постановлению Кабинета министров Украины (КМУ) № 217 от 18.06.2014, контролируются Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и банком.

НКРЭКУ рассчитывает нормативы перечисления средств ежемесячно: расчеты за потребленный газ, за долги, за тепло, купленное у других производителей.

Непосредственно у поставщика тепла остается небольшой процент — то, что осталось после расчетов за газ и погашения задолженности. Из этих денег он должен покрыть административные и операционные расходы. Ситуация не меняется, даже если поставщик покупает тепло в ТЭЦ или котельных на альтернативных источниках.

В такой ситуации производители тепла из альтернативных источников, которые присоединены к общей теплосети, последние в очереди на распределение средств.

Барьер № 3: Проблемы доступа к топливному сырью (биомассе)

Для биоэнергетических проектов важна бесперебойна поставка топлива. Однако в Украине рынок биомассы еще не развит: нет ни достаточного количества компаний-поставщиков, ни торговой площадки.

Основная проблема — доступ к древесной и сельскохозяйственной биомассе.

Агентство отмечает, что 73% лесов находится в государственной собственности и подчиняется Государственному агентству лесных ресурсов. Исключительное право на заготовку древесины имеют только лесхозы, и за древесину конкурируют как покупатели дров (население и юрлица), так и биоэнергетические объекты.

Проблемы с аграрной биомассой имеют несколько другой характер: сезонность, ограниченный срок заготовки, небольшой выход из единицы площади (в условиях Украины — от 2 до 5 т/га), зависимость от технологии выращивания сельскохозяйственных культур.

Чтобы сельскохозяйственные компании постоянно занимались заготовкой соломы, отходов производства кукурузы, подсолнечника и др. на нужды биоэнергетических проектов, нужен надежный покупатель. Но организованных кампаний по сбору и заготовке с/х биомассы пока нет. Поэтому потребители биомассы вынуждены искать поставщиков самостоятельно, а порой и налаживать заготовку.

Барьер № 4: Проблемы отвода земли под объекты во зобновляемой энергетики

Чтобы отвести землю под энергетический проект требуется наличие плана зонирования либо подробного плана территории, изменения целевого назначения земельного участка.

Но на практике, планы зонирования либо подробные планы территории часто отсутствуют, что максимально усложняет реализацию запланированного проекта.

Барьер № 5: Неурегулированное нестандартное присоединение электроустановок к электрическим сетям

В начале 2017 года НКРЭКУ предлагала новую методику расчета стоимости нестандартного присоединения электроустановок мощностью от 160 кВт до 5 МВт. При этом стоимость присоединения 1 кВт превысила бы 6 000 грн/кВт (около 200 евро/кВт).

Благодаря такой стоимости, капитальные инвестиции в ВИЭ вырастают на 6-10%. После критики НКРЭКУ предложила новый проект, в котором стоимость присоединения будет на уровне 73-293 $/кВт (в среднем- 171 $/кВт). Однако данная новация также пока не принята.