Почему Сумское НПО будет самостоятельно производить электроэнергию и тепло

ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумы, СМНПО) завершило внутренний инвестиционный проект по капитальному ремонту когенерационной газотурбинной установки мощностью 16 МВт (ЭГТУ-16), которая некоторое время была законсервирована. Инвестиции в восстановление установки составили около 22 млн грн.

"Эксклюзивность объекта в том, что он способен производить не только электроэнергию, но и попутно генерировать тепловую", — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Газотурбинная установка была введена в эксплуатацию в 2001 году и функционировала около 10 лет. Однако со временем ее рентабельность оказалась под вопросом.

"Тарифы на электричество были низкими, а природный газ, являющийся топливом для ЭГТУ-16, начал дорожать. Тогдашний анализ показал, что объект экономически не оправдан, и его законсервировали. Но времена изменились, и когда в 2016 году просчитывалась приблизительная окупаемость инвестпроекта, речь шла о 2-3 годах. Однако в связи с последними стремительными изменениями тарифов, думаю, что ЭГТУ-16 перейдет на прибыльность еще раньше", — цитируется в сообщении главный инженер СНПО Алексей Жуков.

Ключевым стимулом для предприятия в сообщении называется достижение максимальной энергоэффективности и экономного потребления носителей.

По словам начальника энергоучастка Виктора Одинцова, результаты испытаний ЭГТУ-16 даже превысили заложенные технические параметры — установка генерирует 14,5 МВт электричества в час при проектной мощности 13,4 МВт, и выдает 22 Гкал тепловой энергии вместо запланированных 21 Гкал.

"Надо учесть, что испытания проводились при достаточно теплой температуре. Зимой показатели могут быть еще выше, поскольку котел будет "реагировать на погоду" и становиться более производительным. Кроме того, удельные нормы потребления установкой природного газа значительно ниже, чем у других теплогенерирующих компаний", — отмечает Одинцов.

На стационарную работу энергоустановка должна выйти в октябре. Сгенерированное электричество, в соответствии с требованиями законодательства, будет продаваться ГП "Энергорынок". Тепловой энергией будут отапливаться производственные площадки предприятия.

Сумское НПО — один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.