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Черные дыры: как государству и потребителю взять под контроль "коммуналку"

  05 апреля 2017, 14:00
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Тарифы на коммунальные услуги в Украине растут. Новый меморандум с МВФ четко подсказывает, что этот процесс продолжится. Какие есть возможности сократить траты на ЖКХ? Если не считать такие радикальные поступки, как побег от благ цивилизации

Увеличить картинку Фото Delo.UA / Артем Ильин

Непопулярные, болезненные меры в энергетике и коммунальных услугах внедряются с 2014 года, чтобы убрать скрытые субсидии в тарифах и заменить их прямым, адресным субсидированием. Вместо низких тарифов для всех государство согласилось поддерживать только тех, кто в этом действительно нуждается.

Остальным потребителям приходится учитывать рост тарифов в трех основных сферах ЖКХ — отопление, электроэнергия и природный газ. Для этой категории энергоэффективность из развлечения "зеленых" и экологически сознательных украинцев превращается в реальный способ самозащиты. А счетчики из способа банального учета превращаются в защиту потребителя от "приписывания лишнего" и средство экономии.

Как учет коммунальных услуг повлияет на вашу платежку в каждом из трех основных видов затрат.

Проверка газа

Последняя попытка изменить структуру цены на газ вновь всколыхнула коммунальное поле.

Детализация счета за природный газ должна была добавить строчку в платежке, не меняя конечную цену.

Но оказалось, что абонплата для потребителей с одинаковыми условиями (используют газ только для приготовления пищи) может отличаться в разы. Только потому, что у одних счетчики есть, а другие платят по нормам потребления.

Инфографика: Delo.UA. Данные: Алексей Хабатюк, "Нафтогаз Украины"

И это довольно прозрачный намек государства, что вести учет ресурсов намного дешевле, чем платить по нормам.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", 4,4 млн украинских абонентов получают газ по нормам — без счетчиков. Преимущественно это потребители, у которых есть только газовая плита — 3,2 млн абонентов. Эта категория в штыки воспринимает даже попытки облгазов поставить бесплатный домовой счетчик.

Отказников даже учли в "библии украинских облгазов" — кодексе газораспределительных сетей (ГРС).

Для абонентов, которые отказались от установки счетчика за счет облгаза, нормы потребления повышаются с 4,4 куб. м за одного прописанного жильца до 9,8 куб. м газа.

К началу 2018 года в украинских домах должен быть налажен 100% учет газа. Но скорее всего в облгазах не успеют установить индивидуальные счетчики газа. Например, в "Киевгазе" признают, что для самой массовой в городе категории — потребителей с газовыми плитами, счетчики бесплатно установят только в 2018 году.

Поэтому наиболее вероятный вариант бесплатного счетчика, на который можно рассчитывать — общедомовой. Счет по-прежнему не будет зависеть от реального потребления в конкретной квартире. А платежка, скорее всего, еще и увеличится (ведь без счетчиков вы с соседями не привыкли считать кубометры, а потребление разбросают на всех).

Введение абонплаты за доступ к газотранспортной системе после критики политиков и экспертов отложили. Но ввести ее придется к осени 2017 года — это один из "маяков" соглашения Украины с Международным валютным фондом.

Если условия абонплаты не изменят, то в Киеве плата за транспортировку газа для потребителей с минимальным типоразмером счетчика вырастет в 2 раза (со 179 грн в год до 344 грн), а для потребителей без счетчиков — в 4 раза (со 139 грн в год до 550 грн).

Чтобы минимизировать собственные расходы на газ, следует рассмотреть возможность установки газового счетчика за свой счет. Тем более, что нужные счетчики типоразмера G1.6-G2.5 стоят около 1000-1500 грн, а согласно заявлениям НКРЭКУ, абонплата будет расти в ближайшие годы.

Пока введение абонплаты отложили до августа 2017 года, и можно предположить, что регулятор вспомнит свой опыт с повышение тарифов для населения за электроэнергию и сделает условия окупаемости установки счетчика привлекательнее.

Светлый период

Начиная с 2015 года, НКРЭКУ в пять этапов повысила тарифы для населения с 51,2 коп. (с 1 апреля 2015 года) до 122,77 коп. (с 1 марта 2017 года) за 1 кВт•ч.

Параллельно с повышением тарифов комиссия предоставила альтернативную возможность для экономии абонентам, которые вынуждены много потреблять электроэнергии.

Вспомнили о зонном учете, который для бытовых потребителей внедрили в 1999 году, а для промышленников — в 2001 году.

Его идея заключается в том, что абоненты с месячным потреблением 250 кВт•ч и выше могут перевести на ночное использование свои приборы и покупать электроэнергию вдвое дешевле после 23:00.

По данным НКРЭКУ, квартира с потреблением от 250 кВт•ч окупит установку двухзонного счетчика за полтора года. И чем выше уровень потребления — тем быстрее окупаемость. При потреблении э/э от 500 кВт•ч счетчик окупится за 10,5 месяцев, от 1000 кВт•ч — за 11,5 месяцев, а для домов с потреблением от 1500 кВт•ч — за 7,5 месяцев. В среднем экономия в счетах за электроэнергию должна составить около 25%.

Чтобы стимулировать переход на зонный учет, Кабмин упростил порядок замены счетчиков. Вместо монополии местного поставщика, потребитель имеет право самостоятельно купить счетчик, а параметризация и установка не должна превышать 3 дня для города и 5 дней для села.

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля

Тепло — согрей и приумножь

Из-за роста цен на природный газ весной 2016 года выросли тарифы на отопление. Правда, украинцы ощутили это осенью — с началом отопительного сезона, когда 6 800 грн за 1 тыс. куб. м вошли в стоимость 1 Гкал тепла.

Шок от цен за отопление был такой сильный, что правительству пришлось в спешном порядке переписывать методику учета и оплаты тепла (хотя никто не мешал министрам подумать об этом еще весной).

В результате сегодня в Украине есть возможность оплаты централизованного отопления в рассрочку (согласно меморандуму с МФВ в следующем отопительного сезоне эту норму отменят).

Также правительство уточнило способы учета потребленного тепла:

  • счетчик тепла (домовой или индивидуальный);
  • в городах, где больше половины домов оборудованы счетчиками, дома без счетчиков платят по аналогии с домами со счетчиками;
  • в городах, где меньше половины домов оборудованы счетчиками, дома без счетчиков платят по нормам, с учетом фактической температуры и длительности отопительного сезона.

Заметили? Во всех случаях, за основу берется дом со счетчиком — ведь на него не "навешаешь" потерь в теплосетях, не дорисуешь лишний отопительный день. А дома, оборудованные индивидуальным теплопунктом (ИТП), могут самостоятельно ограничивать свое потребление в теплые дни, досрочно заканчивать отопительный сезон.

Конечно, не во всех украинских многоэтажках можно наладить поквартирный учет тепла — из-за вертикальной разводки в многих домах процесс будет дорогим и сложным. И если жители затевают подобное, лучше переделывать разводку во всем доме (и потихоньку объединяться в ОСМБ — работы много и кроме отопления).

Но можно установить домовой счетчик и обустроить ИТП. Это даст рычаг контроля над собственным потреблением.

С другой стороны, внедрение повсеместного учета — не панацея для экономии энергоресурсов или денег потребителя. Это лишь сравнительно объективный индикатор, который показывает, что вы делаете правильно, а что нет.

Ведь если не устанавливать энергоэффективный котел, потребление газа не уменьшится. Счетчик покажет, какие электроприборы "накручивают" больше всего кВт, но потребитель должен сам решить: включать их в сеть или заменить на более эффективные. ИТП поможет прикрутить отопление в слишком теплый день, но он не остановит потери через неутепленные стены.

Энергоэффективность дома — комплексный, часто болезненный процесс, но он необходим, если мы хотим получать качественные услуги не по цене "золотого батона".

Автор: Виктория Ильченко Виктория
Ильченко
журналист delo.ua

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: газ , цена на газ , тарифы , жкх , энергосбережение , энергоэффективность , электроэнергия

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