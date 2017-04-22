Что делать с неиспользованной субсидией — Минсоцполитики

22 апреля 2017, 17:44
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Частью неиспользованной суммы субсидии можно воспользоваться в будущем отопительном сезоне

Что делать с неиспользованной субсидией — Минсоцполитики | Для населения | Дело Увеличить картинку

В Министерстве социальной политики Украины (Минсоцполитики) сообщили, что будет с субсидией, неиспользованной во время отопительного сезона 2016 — 2017 гг.

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается по социальным нормативам потребления услуг, установленным на месяц, напоминают в Министерстве.

Получатель субсидии должен платить за потребленные услуги их фактической стоимости с учетом размера назначенной субсидии (стоимость потребленных услуг минус размер субсидии).

"Если семья в течение месяца экономно потребляла услуги (меньше норматива), и стоимость потребленных услуг оказалась меньше размера назначенной субсидии, то в этом месяце вообще можно не платить за услуги, а остатки неиспользованной субсидии могут быть использованы в следующих месяцах", — акцентируется в сообщении.

Порядком предоставления субсидий предусмотрено, что после окончания отопительного периода суммы неиспользованных субсидий на оплату отопления возвращаются в бюджет.

Но часть неиспользованной суммы субсидии в эквиваленте стоимости 100 куб. метров природного газа или 150 кВт*ч электрической энергии (в случае использования данных источников энергии для индивидуального отопления) не возвращается, а остается на лицевом счете получателя субсидии в организации и может быть использована для оплаты услуг в будущем.

Расчет сумм, которые возвращаются в бюджет, осуществляется организациями, предоставляющими услуги по централизованному отоплению, газоснабжению, электроснабжению, и исчисляются как разница между стоимостью потребленных услуг в течение периода получения субсидии в отопительный период и суммой назначенной субсидии за этот период и эквивалентом стоимости 100 куб. метров природного газа или 150 кВт*ч электрической энергии по следующей формуле:

Стоимость потребленных услуг — размер назначенной субсидии — стоимость 100 куб. метров природного газа (или 150 кВт*ч электрической энергии).

Что касается семей, которым субсидия начислена "задним числом" (например, в апреле с января) — если семья все это время (в январе, феврале, марте) добросовестно платила счета за коммунальные услуги без учета субсидии и у нее на счетах по появилась переплата за счет собственных платежей, то такая семья вправе воспользоваться ею в любое время. Такая переплата не возвращается в бюджет, а остается на счетах получателей субсидии.

По материалам: "Дело"
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Теги: субсидии , минсоцполитики , жкх , отопление , электроэнергия

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Что делать с неиспользованной субсидией — Минсоцполитики | Для населения | Дело
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