Дома без централизованного теплоснабжения смогут получить льготный "теплый" кредит

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которые созданы в домах, не подключеных к системе централизованного теплоснабжения, теперь смогут участвовать в программе "теплых" кредитов.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины, которое подготовлено совместно с Госэнергоэффективности, сообщает пресс-служба правительства.

"Раньше механизм программы "теплых кредитов" делал невозможным участие в ней ОСМД, которые образованы в домах, не присоединенных к системам централизованного теплоснабжения — которые, например, имеют автономное газовое отопление. Мы откорректировали этот механизм", — цитируется в сообщении вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По этой программе государство компенсирует 20-40% от суммы кредитов, взятых для утепления домов и введения других мер энергоэффективности.

Согласно последним данным Кабинета министров, если в 2016 году участниками программы становились 10-15 ОСМД в неделю, то в 2017 — уже 20-30. В частности, на прошлой неделе привлечен крупнейший в Украине "теплый" кредит для ОСМД на 9,7 млн грн.

За два года действия программы ею воспользовалось 960 объединений.