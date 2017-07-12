Дома без централизованного теплоснабжения смогут получить льготный "теплый" кредит

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Раздел: Энциклопедия энергоэффективности > Для населения
Теги: кредиты , кабмин , энергосбережение , энергоэффективность
Координатор программ энергоэффективности Немецко-Украинского Форума Алекс Родионов, сопоставив реальные возможности Украины с опытом наработок в эколого-энергетической сфере ФРГ, подсчитал, сколько переплачивают за обогрев улицы жители "хрущевок", сколько теряет на этом государство и что с этим можно сделать
|покупка
|продажа
|НБУ
|USD
|-
|-
|25.97
|EUR
|-
|-
|29.62
|RUB
|-
|-
|0.43
|ДТ
|СПБТ
|Донецкая область
|22.98
|11.87
|Киевская область
|21.76
|10.63
|Львовская область
|21.44
|10.62
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