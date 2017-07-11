ЕБРР компенсирует 35% кредита на энергоэффективность

11 июля 2017, 17:06
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Компенсации по программе IQ energy, которая предназначена для кредитования модернизации и утепления жилых домов, выросла до 35%

ЕБРР компенсирует 35% кредита на энергоэффективность | Для населения | Дело Увеличить картинку

Европейский банк реконструкции и развития увеличил размер компенсации по программе IQ energy до 35%. Программа направлена на модернизацию и утепление жилья украинцев и предоставляется через банки-партнеры ЕБРР. Об этом сообщил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

Максимальная сумма гранта, доступная одному физлицу, осталась неизменной и составляет 3000 евро.

Компенсация выплачивается в течение 3-5 недель после подтверждения электронной заявки. Ее можно будет получить не только на основное оборудование, но и на сопутствующие товары, а также стоимость монтажных работ, если они были приобретены в кредит от банков-партнеров программы, вместе с основным оборудованием.

Сейчас договора о сотрудничестве по программе IQ energy подписали Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк и ОТП Банк.

Компенсацию можно получить и при приобретении товаров с помощью кредитных карт за счет кредитных средств от Райффайзен Банка Аваль или ОТП Банка.

Справка

Программа IQ energy ("Ай-Кью энерджи") разработана Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), финансируется Партнерством Е5Р при поддержке Европейского Союза, Шведского Агентства по Международному Сотрудничеству и Развитию (Sida) и Федерального министерства финансов Австрии. Общий объем компенсаций на утепление жилья — 15 миллионов евро. Целью программы является повышение энергоэффективности украинского жилищного сектора.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 г. Банк взял на себя обязательства по предоставлению почти €12 млрд. в рамках 369 проектов.

По материалам: "Дело"
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Теги: энергоэффективность , энергосбережение , ебрр , кредиты

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ЕБРР компенсирует 35% кредита на энергоэффективность | Для населения | Дело
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