Повний облік: чому будинковий лічильник не стимулює зменшення споживання газу населенням

Урядовий кур"єр опублікував відміну постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про ставки абонентської плати за послуги з розподілу природного газу.

Абонплата мала залежати від типорозміру газового лічильника: найменша плата — для найменш потужного G1,6 (зазвичай такі встановлюються у споживачів, що використовують газ лише для приготування їжі) і, відповідно, найбільша — для найпотужнішого G6 (розрахований на домогосподарства, що опалюють газом будинки).

У найгіршому становищі опинялись споживачі без лічильників, це переважно абоненти, які використовують газ лише для приготування їжі.

Бо, якщо вірити НКРЕКП, домогосподарства, які використовують природний газ для опалення будинків або квартир, а також ті, хто має газову колонку, на 99% забезпечені приладами обліку газу. В деяких областях, виходячи зі статистики газорозподільних підприємств, ця категорія має 100% облік. Наприклад, про це прозвітувало ПАТ "Черкасигаз".

Але для 4 млн абонентів, що використовують газ лише для приготування їжі, картина сумніша. Споживачі роками сплачують за газопостачання, у вартість якого входить встановлення лічильників. Кошти на такі прибори передбачені інвестиційними програмами газорозподільних підприємств. З різних причин облгази не поспішали виконувати свої зобов'язання.

Якби їм вчасно поставили лічильники, споживачі сплачували б абонплату за потужність G1,6. Але без лічильника абонплата могла підскочити до рівня потужності G2,5 — вдвічі більше.

При цьому індивідуальні лічильники газу у 2015 році мали всього 24% абонентів, які використовують газ для приготування їжі.

Комісія та газорозподільчі компанії мають виправити ситуацію з обліком газу до кінця 2018 року, адже Україна взяла курс забезпечити 100% облік природного газу.

НКРЕКП заявляє, що облік газу в споживачів, які використовують газ лише для приготування їжі, зріс з 24% у 2015 до 71% станом на кінець 2016 року. В чому ж полягає секрет такого різкого підвищення охоплення абонентів обліком газу?

Щоб встигнути в стислі терміни виправити ситуацію зі встановленням лічильників, нацрегулятор дозволив облгазам встановлювати у багатоквартирних будинках загальнобудинкові лічильники газу замість індивідуальних. Це ї є причиною різкого росту обліку газу.

І завдяки будинковим лічильникам до кінця 2018 року впровадження повного обліку природного газу має завершитись без додаткового підвищення тарифів.

Хоча деякі підприємства сумлінно виконували свою роботу і вклались у сроки без маніпуляцій з лічильниками. Наприклад, "Херсонгаз" готовий забезпечить індивідуальним засобами обліку газу до 2018 року усіх споживачів.

Які справи в Вашому регіоні можна перевірити на онлайн-мапі: Нацкомісія має дані по кількості і типам лічильників стосовно кожного газорозподільного підприємства.

Ганяючись за показниками, комісії та газорозподільчим компаніям варто пам"ятати, що комерційний облік потрібен не лише для зведення газового балансу, але й для стимулювання споживачів до ефективного і ощадливого використання природного газу.

Проте, за даними Регіональної газової компанії (РГК), що наразі об'єднує понад 20 газорозподільних підприємств, загальнобудинковий облік не стимулює споживачів до енергозбереження.

Опосередковано про це свідчить той факт, що споживання природного газу населенням в 2016 році зросло на 598 млн м3, тобто на 5%.

Це не можна зв"язати з погодними умовами, адже теплокомуненерго у 2016 році спожили всього на 0,3% газу більше, порівняно з минулим роком.

Дані: Регіональна газова компанія

Дані побудинкового обліку газу за осінньо-зимовий період, наведені РГК, свідчать, що в домогосподарствах без індивідуальних лічильників споживають — якщо узагальнити наведені показники — приблизно вдвічі більше газу, аніж встановлено нормативами.

"Колективне" споживання цілком прогнозовано породжує колективну безвідповідальність.

Адже без індивідуальних лічильників і особистої вигоди в економії, певно, завжди гризтиме хробачок сумнівів: а що якщо сусід дотоплює квартиру газом із духовки, а мені що — не можна?

Дані: Регіональна газова компанія

Споживачі, які бажають мати лічильник в квартирі і розраховуватися виключно за спожитий обсяг газу, мають право це зробити за власний рахунок. Сьогодні сукупна вартість встановлення лічильника газу, включно з роботою, становить від 3 до 5 тис. грн. залежно від міста. Такі дані отримала Громадянська мережа ОПОРА, опитавши абонентів, які встановлювали індивідуальні лічильники за власний кошт. Варто додати, що кілька років тому така послуга коштувала у 5-7 разів дешевше у гривневому еквіваленті.

Іще один вкрай важливий момент: у багатьох споживачів передбачена максимальна потужність газового лічильника більша, ніж реальне споживання та реальна потреба. Наприклад, якщо сім'я використовує газ лише для приготування їжі на плиті, достатньо лічильника з типорозміром G 1,6. Тоді як по факту газорозподільна компанія встановила такому абоненту лічильник G 2,5 ("абонплата" за який — повторимося — буде дещо вищою).

Хороша новина полягає в тому, що споживач має право на безкоштовну заміну лічильника на менший за типорозміром.

Але це лише у тому випадку, якщо газорозподільне підприємство неправильно розрахувало потужність при його встановленні.

Що ж потрібно для того, аби газорозподільник замінив вам лічильника? Для цього досить написати відповідну заяву на адресу облгазу, посилаючись на пункт 2 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних мереж. Якщо лічильник і справді було встановлено без дотримання передбачених вимог, газорозподільне підприємство протягом 3 календарних місяців із дати звернення мусить встановити лічильник із меншим типорозміром.

Про прийняте рішення щодо заміни лічильника облгаз має письмово повідомити вас протягом десяти робочих днів з дати звернення. Якщо підприємство у визначений строк не здійснить заміну лічильника газу, то нарахування за послуги розподілу газу з дати прострочення заміни лічильника має здійснюватисяяк для типорозміру лічильника, який мав бути встановлений. Якщо ж метрологічні вимоги були дотримані, то споживач може замінити лічильник лише власним коштом.