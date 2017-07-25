Солнечная электростанция как альтернатива депозиту в банке

В последнее время в Украине возрос интерес инвесторов к альтернативной энергетике, причем особенно выделяется солнечная. По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 2016 году установленная мощность всех солнечных станций в Украине составила 530,9 МВт. Из них почти 100 МВт установили именно в 2016 году. Остальная "зеленая генерация" растет не так бурно: малая гидрогенерация за год подросла всего на 3,1 МВт, ветровая — на 11,7 МВт, а биомасса/биогаз — на 6,7 МВт.

Руководитель сектора "Энергетика" BRDO Алексей Оржель отмечает, что на мировом фоне украинский прирост солнечной генерации в 2016 году пока не очень существенный. Но перспектива есть: украинские "зеленые тарифы" сейчас выше европейских, а оборудование дешевеет за счет конкуренции подрядчиков на украинском рынке и активности азиатских поставщиков. К тому же из всей генерации, которая получает "зеленый тариф", в Украине легче, быстрее и дешевле развивать именно солнечную.

Монтаж солнечных панелей и инвертора может занять всего несколько дней (сроки зависят от мощности станции). Смонтировали станцию и на следующий день можно идти оформлять "зеленый тариф".

Оптимистичное будущее солнечной энергетики в Украине прогнозирует председатель правления Alumeta Group Сергей Шапран. Броварской алюминиевый завод, который входит в Alumeta, поставляет профили под строительство солнечных станций. Шапран в интервью Delo.UA предсказывает, бум инвестиций в сферу солнечной энергетики в ближайшие 1-2 года.

"С одной стороны мы имеем высокий "зеленый тариф", а с другой — действие такого тарифа во многих других странах уже закончилось или вот-вот закончится. Например, в Китае (90% мировых мощностей производства солнечных панелей — ред.). И как только это произойдет, стоимость фотоэлементов обвалится — в Юго-Восточной Азии будет перепроизводство. Украинский бизнес должен воспользоваться моментом", — уверен Шапран.

К тому же в 2014-2015 годах аудитория потенциальных владельцев солнечных станций выросла. Украинцы теперь могут возмещать инвестиции в солнечные панели, установленные в собственных дворах и на крышах домов. На них тоже распространили "зеленый тариф", который раньше (до 2013 года) был доступен только промышленной генерации. Для домашних станций есть ограничение в 30 кВт, но зато контракт на продажу э/э нужно заключать только с местным облэнерго.

Результат не заставил себя ждать: в 2015 году было присоединено 244 домашние станции, установленной мощностью 2,2 МВт. А в 2016 году количество станций увеличилось почти в 4 раза — до 1 109, суммарной установленной мощностью в 16,7 МВт. Спрос не утих и в 2017 г. Только за первый квартал украинцы подключили 200 новых придомовых солнечных станций. Их суммарная установленная мощность уже превысила 20 МВт.

Денежное дерево

Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук связывает бурный рост придомовых солнечных станций с возможностью продавать излишки произведенной энергии в сеть и зарабатывать на этом. В частности, для станций, которые домохозяйства устанавливают в 2017 году, тариф на продажу электроэнергии в сеть составляет 18,09 евроцента за 1 кВт•ч.

Опрошенные Delo.UA собственники придомовых солнечных станций тоже первой причиной установки называют выгодность инвестиции. Вторая причина — энергонезависимость. Станция окупается за 6-8 лет, после чего еще лет 10-12 генерирует доход собственнику.

Старший консультант по вопросам устойчивого развития Baker Tilly Александр Басков и вовсе называет солнечную электростанцию лучшим вариантом пенсии — актив, который не поддается инфляции и генерирует денежный поток 20-40 лет.

"В банке валютный депозит — 5-7% годовых, а солнечные электростанции — это 13-15% годовых, окупаемость за 6-7 лет при жизни солнечной электростанции 20-25 лет. То есть после 6-7 лет вы получаете чистый денежный поток", — считает Басков.

Обычно, сравнивать депозит, который предназначен скорее для сохранения средств от инфляции и девальвации, с бизнесом не принято. Предпринимательская деятельность традиционно связана с рисками, но не в случае с альтернативной энергетикой. Инвестиции в этот сектор защищены законодательством — ставки "зеленого" тарифа установлены до 2030 года. Если запустить и подключить станцию в 2017 году, следующие 13 лет можно продавать государству электричество по 18,09 евроцента за 1 кВт•ч.

Что могут предложить в ответ украинские банки? Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, отмечает, что доходность депозитов зависит от размера и срока вклада. Банки рады бы привлекать "длинные деньги" — и готовы давать под больший срок депозита, проценты повыше.

"Сегодня средняя ставка по краткосрочным (от 1 до 12 месяцев) гривневым депозитам для населения в гривне составляет 15%. Еще в начале 2017 года ставка по таким депозитам колебалась в пределах 16,5%. Средняя ставка по долгосрочным вкладам (от 1 года) для населения в гривне составляет 16,1%. В начале текущего года она составляла 18,3%", — отмечает устойчивый тренд на снижение процентной ставки Коробкова. Она убеждена, что ставка будет падать до конца 2017 года и в следующем году тоже.

Ставки валютных депозитов, по словам Коробковой, в Украине самые высокие в Европе и одни из самых высоких в мире. Краткосрочные в долларах США — 2,98% на три месяца, 3,62% на полгода, 3,88% на девять месяцев и 4,34% на год. В евро — 1,97% на три месяца, 2,62% — на полгода, 2,65% на девять месяцев и 3,4% на год.

Причем, как отмечает исполнительный директор НАБУ, побочным результатом очистки банковской системы после Революции Достоинства, стало колоссальное падение доверия населения к банкам. Люди не решаются отдавать свои сбережение больше, чем на год.

"С доверием, как с репутацией, можно годами вести безупречную работу, но стоит ошибиться только раз и этого будет достаточно, чтобы запятнать свое имя навсегда. К сожалению, банковская система ошиблась десятки раз", — объясняет она страх украинцев расставаться со своими деньгами на большой срок.

Впрочем, даже если не учитывать вопрос доверия украинцев к банкам, доходность солнечных станций как бизнеса — выше. Тем более, что средняя ставка долгосрочных валютных депозитов в Украине, вероятнее всего, будет снижаться, стремясь к европейским показателям. Там ставки на депозиты в евро могут составлять 0,01-0,05% (Германия). Такая величина позволяет сберечь деньги от инфляции и обеспечить низкие проценты для кредитования бизнеса. Благодаря этому, в той же Германии ставки кредитов — около 3% годовых.

Почему украинцы выбирают солнечные станции и как считают возврат инвестиций?

В отличие от более сложных инфраструктурных проектов в ветрогенерации или на биогазе/биомассе, солнце — это ресурс, который доступен практически в любой точке страны.

Окупаемость, конечно, будет зависеть от инсоляции (облучение земной поверхности солнечной радиацией). Но зато солнечные станции почти не требуют дополнительного обслуживания. В отличие от ветрогенерации, где есть подвижные детали ветряков. Или станций на биомассе/биогазе: сложных инфраструктурных объектов с ориентацией на ресурс (биомассу). Поэтому биостанции развивают преимущественно большие агрохолдинги, у которых подход к окупаемости отличается. Ведь им в любом случае нужно было бы утилизировать отходы.

Промышленное или домашнее "солнце" проще в реализации: купил оборудование, отвел землю, установил панели на металлоконструкции, построил инверторную станцию, трансформаторную подстанцию — и все. Это причина, которая подталкивает к выбору именно солнечной генерации.

Кроме денег на оборудование, для старта проекта нужна только площадь и присоединение к сети (если станция готовится под "зеленый" тариф, для автономной — нужны аккумуляторные батареи).

По словам Александра Дончевского, руководителя компании "Альтэко Груп", которая занимается проектированием и строительством СЭС, проще всего строить станцию для частного дома. Для нее можно отвести участок около дома или разместить ее на крыше. В многоэтажках под такой проект подходит, как правило, только кровля, а значит — потребуется разрешение от соседей или ОСМД.

Для станции под "зеленый" тариф необходимо иметь или заключить прямой договор с местным РЭСом или облэнерго, а также — располагать соответствующей мощностью присоединения к сети. Например, если мы хотим построить солнечную станцию на 15 кВт, а в договоре на электроснабжение указана мощность 10 кВт, то в начале необходимо пройти стандартную процедуру увеличения мощности в облэнерго и только потом строить станцию.

Стоимость строительства 1 кВт промышленной и домашней станции в последние годы вплотную сблизились: $750-930 для промышленной и $850 для домашней. Окончательная стоимость зависит от конфигурации оборудования — самой затратной части проекта.

Доля проектно-монтажных работ для домашней станции варьируется от 7% до 10% от стоимости оборудования. Дончевский отмечает, что клиенты в целях экономии могут заказывать только шеф-монтаж и наладку оборудования. Но некоторые производители и поставщики обеспечивают гарантию исключительно в случае подключения и настройки их оборудования сертифицированными специалистами. Также, учитывая такие факторы, как стоимость оборудования, его сложность и срок окупаемости всего проекта, представитель "Альтэко Груп" рекомендует обратить особое внимание на квалификацию специалистов и качество оборудования.

Эксперт BRDO Оржель считает, что цены на украинском рынке снижаются, благодаря конкуренции на рынке поставщиков и общемировому тренду удешевления солнечного оборудования. Он отмечает, что окупаемость домашних солнечных станций зависит от того, сколько потребляет домохозяйство. Ведь "зеленый тариф" учитывает только сальдо — разницу между генерацией и собственным потреблением.

Например, по словам Дончевского, станция мощностью 10 кВт, ежемесячно генерирует в среднем 1 000 кВт*ч электроэнергии. При стандартном потреблении дома до 300 кВт•ч в месяц, по "зеленому тарифу" владелец домашней СЭС получит оплату за 700 кВт•ч в месяц.

"Если потребление минимально (только выходные), то для южных областей окупаемость — от 3,5 до 6 лет. Если собственное потребление полноценное, то окупаемость — от 6 до 9 лет. В Киеве с полноценным потреблением станция окупится за 10-12 лет, а с незначительным потреблением — 6-7 лет", — рассказывает эксперт BRDO.

В "Альтэко Груп" уточняют, что в определенных условиях сроки окупаемости могут оказаться меньше на 6-12 месяцев, все зависит от конкретной ситуации.

Если рассматривать всю Украину, то наиболее быстро станции окупаются на юге: в Херсонской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях.

Дончевский отмечает, что не стоит забывать и о регулярном повышении цен на традиционные энергоносители, вследствие чего компенсация солнечной станцией потребленной электроэнергии на собственные нужды становится все ощутимей. Предположительно, цены на традиционную эллектрэнергию и электроэнергию по "зеленому тарифу" к 2030 году будут равными.

"Тогда установка солнечной станции не будет требовать какого-то дополнительного стимула, и мы придем к простой схеме: потребил — заплати, генерируешь — получи", — отмечает Дончевский.

Гарантированное будущее

Учитывая страх украинцев отпускать свои сбережения в далекое и долгое "депозитное" плавание, придомовая солнечная станция и вправду выглядит надежным и контролируемым источником пассивного дохода.

Производители с хорошей репутацией обычно дают гарантию 20-25 лет на оборудование. Есть установки, отработавшие по 30-35 лет, которые все еще генерируют э/э. "Хотя есть эффект деградации (старения) солнечных модулей, производитель дает гарантию на 20-25 лет: в течение 25 лет генерация не будет ниже определенной цифры", — объясняет Оржель.

Таким образом, за счет "зеленого тарифа" собственник станции за 3,5-10 лет (в зависимости от мощности станции и условий эксплуатации) возвращает свои инвестиции и начинает зарабатывать. А благодаря надежности оборудования, станция прослужит еще долго и после срока окупаемости, обеспечивая домохозяйство собственной электроэнергией.