Школы и больницы могут привлекать частных инвесторов для утепления зданий

18 апреля 2017, 12:53
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Президент подписал закон об ЭСКО-контрактах для бюджетной сферы: школы, детсады и больницы могут привлекать частных инвесторов для энергомодернизации своих зданий. Искать инвестора будут через Prozorro

Увеличить картинку Энергоэффективная школа в Норвегии

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении подписания энергосервисных договоров для термомодернизации зданий бюджетных учреждений (школы, детсады, больницы). Об этом сообщает пресс-служба Госагентстсва энергоэффективности.

Закон позволяет бюджетным учреждениям заключать ЭСКО-контракты с частными инвесторами и проводить энергомодернизацию своих зданий (утепление стен, замена окон-дверей и оборудования) без привлечения дополнительных государственных денег.

ЭСКО-компании получают все законные основания вкладывать собственные средства в энергоэффективные мероприятия в школах, детсадах и больницах. Инвестиции они смогут возмещать до 15 лет за счет сэкономленных средств бюджетными учреждениями.

Также законом предусматривает проводить закупку услуг энергосервиса через систему Prozorro.

По оценке главы Госагентства энергоэеффктивности Сергея Савчука, потенциал рынка услуг энергосервиса только в бюджетной сфере составляет около 5 млрд грн. И новый закон открывает этот рынок для частных инвесторов.

Савчук ожидает, что в 2017 году будет заключено около 100 ЭСКО-договоров.

По материалам: "Дело"
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Теги: энергоэффективность , энергосбережение

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