Школы и больницы могут привлекать частных инвесторов для утепления зданий

Энергоэффективная школа в Норвегии
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Раздел: Энциклопедия энергоэффективности > Госполитика
Теги: энергоэффективность , энергосбережение
Координатор программ энергоэффективности Немецко-Украинского Форума Алекс Родионов, сопоставив реальные возможности Украины с опытом наработок в эколого-энергетической сфере ФРГ, подсчитал, сколько переплачивают за обогрев улицы жители "хрущевок", сколько теряет на этом государство и что с этим можно сделать
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|НБУ
|USD
|-
|-
|26.81
|EUR
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|-
|28.5
|RUB
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|-
|0.48
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|СПБТ
|Донецкая область
|22.72
|12.2
|Киевская область
|22.59
|11.73
|Львовская область
|22.68
|11.58
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