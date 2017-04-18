Где взять деньги на энергомодернизацию: кредиты, гранты, инвесторы

В последние годы годы госчиновники, эмиссары международных фондов и программ убеждают украинцев: тарифы на энергоресурсы для населения искусственно занижены и финансируются за счет госбюджета и госкомпаний.

Однако работающих способов финансирования экономии пока немного (субсидии не считаем — они до сих пор остаются "бумажной" экономией и не стимулируют сокращение потребления).

Популярные "теплые кредиты"

Государственная программа "теплых кредитов" распространяется на физлиц и объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и подразумевает целевое финансирование энергосберегающих проектов. В частности, физлица получают возмещение от 20% до 40% кредита, а ОСМД, в которых есть субсидианты, могут рассчитывать на возмещение до 70%.

Объем возмещения зависит от целей кредита: чем больше мероприятий вы внедряете, тем больше государство готово вам возместить. Например, компенсация за покупку негазовых котлов может достигать 20%, а если кредит берется на комплексные энергоэффективные мероприятия для дома — ОСМД может получить до 40% кредита.

Также Госагентство энергоэффективности составило примерный перечень оборудования и мероприятий — с указанием размера возможного возмещения. В нем нет названий марок или конкретных характеристик, чтобы у покупателя был свободный выбор.

Программа от Госагентства по вопросам энергоэффективности не пользуется любовью топ-чиновников. Так, министр регионстроя Геннадий Зубко больше верит в пока не запущенный Фонд энергоэффективности, премьер-министр Владимир Гройсман — в систему субсидий.

Возможно поэтому, при планировании бюджета профильного министерства каждый раз промахиваются с размером необходимых средств для "теплых кредитов". Например, летом 2016 года у Госагентства закончились деньги для возмещения процентов по займам, и пришлось оперативно увеличивать бюджет на 200 млн грн. В результате, в 2016 году украинцы получили 844 млн грн "теплых кредитов" — на покупку стройматериалов для утепления и энергоэффективного оборудования.

В 2017 году на "теплые кредиты" выделили почти вдвое меньше — 433,2 млн грн. Неудивительно, что к началу апреля уже использовано 355,3 млн грн.

Для финансирования ОСМД денег еще хватает, для физлиц — почти закончились.

По словам замглавы департамента стратегического развития Госагентства энергоргоэффективности Игоря Горовых, с учетом итогов 2016 года, агентство просило выделить 1,9 млрд грн. Этого должно было хватить на программы для физлиц и ОСМД.

Но теперь придется вместе с Минфином искать дополнительные средства для ее финансирования. Тем более, что в 2017 году программа расширилась — к государственным "Ощадбанку", "Укргазбанку" присоединился свеженационализированный "Приватбанк".

Регионы

Кроме общегосударственной программы энергоэффективности, существует 269 региональных программ (областных, районных, городских). Они ее не дублируют, а дополняют.

Например, в Киевской области в 2015-2016 годах действовала программа удешевления "теплых" кредитов — область возмещала 10% суммы кредита на замену негазовых котлов и 15% на энергоэффективное оборудование и материалы для физлиц. В апреле 2017 года область планирует продолжить программу до 2020 года и выделить на нее 4 млн грн.

Особо выделяется Львовская область. Большинство региональных программ появились благодаря росту доходов из-за децентрализации, но Львовщина внедряет энергоэффективность с 2006 года. Именно ее опыт был экстраполирован на остальные регионы, а жители и сегодня являются одними из самых активных в привлечении теплых кредитов. Сейчас, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, Львовская область может стать первой в Украине, где монетизируют льготы.

В остальных областях до этого пока далеко: еще даже не все региональные программы энергоэффективности заработали: из 269 активны около 100-120 (уже имеют финансирование), остальные — на согласовании бюджетов у местных органов власти.



Карта региональных программ энергоэффективности. Данные: Госагентство энергоэффективности

Города и регионы

Для масштабных городских и региональных проектов существуют международные программы. Хотя их конечные цели и цели украинских подписантов могут немного отличаться, методы их достижения — довольно универсальные. К примеру, в Европе был инициирован проект Соглашение мэров по климату и энергии. Конечная цель проекта — сократить в каждом из городов-подписантов выбросы СО 2 в среднем на 20% до 2020 года.

С одной стороны — это прекрасная цель для городов, на которые приходится около 80% всех выбросов углекислого газа. С другой стороны — для сокращения выбросов нужно внедрять энергоэффективные технологии в электро-, водо- и теплоснабжении. Вот и получается, что благая для человечества инициатива еще и полезна для городского бюджета.

К примеру, два городка во Львовской области — Самбор и Жовква выиграли отбор со своими проектами энергомодернизации городской инфраструктуры.

В Жовкве перевели котельни с природного газа на биотопливо. И вместо ежегодных расходов на газ по 3,5 млн грн, город экономит по 2 млн грн ежегодно, сократил выбросы СО 2 на 1740 тонн в год.

В Самборе поменяли половину уличного освещения на энергоэффективное с возможностью почасовой регулировки. Экономия на освещении в городе в 2017 году по сравнению с 2015-м составит 1,2 млн грн.

Заводской вопрос

Кроме проектов для городов и регионов, есть также программы поддержки энергоэффективности в промышленности. К примеру, программа UKEEP, которую спонсируют Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и австрийское Федеральное министерство финансов. Малый и средний бизнес могут получать кредиты под проекты энергоэффективности производства — до $3 млн, а корпоративные клиенты — до $10 млн.

Успешным участием в программе могут похвастаться даже традиционалисты-промышленники.

В 2010 году металлургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) привлек кредит на $6,6 млн для замены системы газоочистки. В результате, ежегодно завод экономит свыше $1 млн на электроэнергии и сопутствующих расходах.

В поиске инвесторов для крупной энергомодернизации помогают и в Госагентстве энергоэффективности. Например, сейчас оно собирает предложения от заявителей для развития возобновляемой энергетики. Оно также предлагает помощь в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFС), Международным банком реконструкции и развития, ЕБРР, Банком развития Совета Европы (CEB), Европейским инвестиционным банком (EIB), Северной экологической финансовой корпорацией (NEFCO), Восточноевропейским партнерством по энергоэффективности и окружающей среды (Шведская Инициатива), Финансовой группой KfW и другими.

Так что источников финансирования много. Поэтому более важно уметь их искать и находить.