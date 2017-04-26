Кабмин одобрил появление "бюджетных" энергоменеджеров

26 апреля 2017, 16:23
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В правительстве придумали, как заставить 78 тыс. бюджетных учреждений экономить энергоресурсы: уже на начальном этапе энергоменеджмент сократит расходы от 5-8% до 20%

Увеличить картинку Государственная фискальная служба. Зима 2017. Фото: Святослав Павлюк

Правительство утвердило план внедрения системы энергетического менеджмента в бюджетных учреждениях, который разработало Государственное агентство энергоэффективности.

В 78 тыс. украинских бюджетных учреждениях (в том числе — школы, больницы, детсады), которые спонсируются за счет государственного и местных бюджетов, должны создать систему энергоменеджмента: внедрить мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов, установить лимиты потребления, направлять сэкономленные средства на улучшение энергоэффективности.

Причина появления новых специалистов — огромные, по сравнению с европейскими странами, траты на энергоресурсы: украинские бюджетники только на отопление своих зданий тратят в 2-3 раза больше ресурсов, чем их коллеги в старнах ЕС.

По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, специалисты-энергоменеджеры не только будут формировать и воплощать политику рационального потребления энергии в зданиях. но и постоянно контролировать этот процесс.

На начальном этапе ожидается, что внедрение систем энергоменеджмента сэкономит от 5% до 8% энергоресурсов, а энергоэффективная эксплуатация зданий сократит потребление на 20%.

По материалам: "Дело"
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Теги: энергосбережение , энергоэффективность , энергетика , бюджет , кабмин

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