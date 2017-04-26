Кабмин одобрил появление "бюджетных" энергоменеджеров

Государственная фискальная служба. Зима 2017. Фото: Святослав Павлюк
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Раздел: Энциклопедия энергоэффективности > Госполитика
Теги: энергосбережение , энергоэффективность , энергетика , бюджет , кабмин
Координатор программ энергоэффективности Немецко-Украинского Форума Алекс Родионов, сопоставив реальные возможности Украины с опытом наработок в эколого-энергетической сфере ФРГ, подсчитал, сколько переплачивают за обогрев улицы жители "хрущевок", сколько теряет на этом государство и что с этим можно сделать
|покупка
|продажа
|НБУ
|USD
|-
|-
|26.63
|EUR
|-
|-
|29
|RUB
|-
|-
|0.48
|ДТ
|СПБТ
|Донецкая область
|22.94
|12.25
|Киевская область
|22.73
|11.75
|Львовская область
|22.86
|11.65
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