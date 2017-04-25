Как небольшому городу обновить уличное освещение без увеличения нагрузки на бюджет

Городок Самбор в 75 км от Львова — очень маленький. На его территории, площадью 24 кв. км, живут чуть более 30 тыс. людей. Возможно именно небольшие размеры и скромные потребности позволили заменить четверть электросетей города и половину уличного освещения за счет европейского гранта.

Ежегодная экономия на городском освещении составит около 1 млн грн. Хотя истинная цель гранта — сократить на 20% выбросы углекислого газа в Самборе.

Как получить такой грант?

Самбор и его сосед по области Жовква — подписанты Соглашения мэров в отношении климата и энергии. Это инициатива мэров европейских городов по борьбе с изменениями климата. Каждый муниципалитет взял на себя обязательство бороться за снижение выбросов СО 2 . Затраты проектов, которые демонстрируют как экономить и беречь окружающую среду, на 80% покрываются Европейским союзом.

Как оказалось, с момента запуска инициативы мэров европейских городов по борьбе с изменениями климата, Украина стала одной из самых активных участниц проекта из пяти стран Восточного партнерства.

Более того, украинские города настолько заинтересовались проектом, что из 19 демонстрационных энергоэффективных проектов (COM-DEP), которые получили финансирование Европейского союза, 11 — реализованы в Украине.

Самбор и Жовква реализуют проекты в уличном освещении и теплоснабжении, соответственно.

Общий бюджет проекта на оба города — 874 тыс. евро. Из них почти 700 тыс. евро оплачивает ЕС, 66 тыс. евро — Фонд Восточная Европа, а оставшиеся 108 тыс. евро — областной и районные бюджеты.

Как уточнил президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях, на грантовые деньги покупается техника, за счет местных бюджетов оплачивают услуги подрядчиков по ее установке. Из-за этого может быть небольшая рассинхронизация: оборудование уже закупили, а местный совет еще не согласовал выделение средств на монтаж. Но в принципе, на успех проекта это не влияет.

Котлы — в Жовкву, лампы — в Самбор

Проектные цели у городов общие — сократить выбросы СО 2 на 20-22%, улучшить энергоэффективность в коммунальной сфере. Пути достижения разные.

Жовква модернизирует теплосеть (меняет трубы, переоборудовала городскую котельную для работы на древесных отходах), оборудовала четыре индивидуальных тепловых пункта (ИТП) в жилых и общественных зданиях.

Самбор большей проблемой посчитал уличное освещение.

Изначально планировалось только заменить лампы и установить диспетчерский пункт. Но самборцы воспользовались моментом и установили освещение и на окраинных улицах, где его отродясь не было.

По словам мэра Самбора Юрия Гамара, после завершения проекта ожидается 70-75% экономии на уличном освещении в год. "Сэкономленная" разница в 1 млн грн (30 тыс. евро) останется в госбюджете. Ее планируют направить на дальнейшие проекты энергоэффективности в уличном освещении — закупать новые светильники и обновлять сети.

"Приоритет — центр города и окраины, где освещения вообще не было", — Гамар отмечает значимость уличного освещения для общественной безопасности.

Хотя днем с высоты ратуши Самбор с собственной площадью Рынок выглядит очень безопасно.

Световая растяжка

Всего переоборудовать должны 24 улицы города: на них протянут больше 25 км проводов и установят больше 700 LED-светльников мощностью 100 Вт•ч с функцией димирования. А городские электрики получат новый диспетчерский пункт, чтобы регулировать городское освещение в зависимости от времени суток.

Благодаря димированию светодиодные светильники плавно меняют яркость освещения по заданному графику.

Ночь разбивается на периоды, в зависимости от того, насколько необходима подсветка — например, в 4 часа утра подсветка будет минимальной.

В качестве бонуса Самбор получил декоративную подсветку для семи архитектурных достопримечательностей и учебный класс энергоэффективности в школе.