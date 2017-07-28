Тепло, горячую и холодную воду возьмут под полный учет до октября 2018 года

28 июля 2017, 14:06
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Порошенко подписал закон об обязательном учете водо- и теплоснабжения. Расчеты за коммунальные услуги будут только на основании данных коммерческого учета

Тепло, горячую и холодную воду возьмут под полный учет до октября 2018 года | Госполитика | Дело Увеличить картинку

В Украине до 1 января 2018 года должны внедрить обязательный коммерческий учет тепла, горячей и холодной воды для всех потребителей (население, ОСМД, др.). Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Закон определяет сроки, в которые должен быть обеспечен учет для разных категорий потребителей, правовые и экономические принципы. Прежде всего речь идет о налаживании учета во многоквартирных домах — до 1 октября 2018 года они должны быть оборудованы общедомовыми счетчиками тепла и воды. Нежилые помещения должны оборудовать счетчиками до 1 октября 2017 года.

Потребители, которые установили индивидуальные (квартирные) счетчики, могут и дальше пользоваться ими. Показания индивидуальных счетчиков будут учитываться во время распределения фактически потребленного тепла и воды между жильцами дома.

Закон должен обеспечить население возможность платить только за полученные услуги только по данным коммерческого учета.

Также счетчики позволяют оценить качество мер по энергоэффективности — без предварительного учета тепла или воды невозможно доказать фактическую экономию ресурсов. Это усложняло внедрение ЭСКО-контрактов в Украине.

В конечном счете, внедрение учета коммунальных услуг должно способствовать снижению расходов населения. Ведь, без счетчиков потребитель платит по усредненным нормам, которые не учитывают внедренные энергоэффективные меры (новые окна и двери, утепление стен, модернизацию внутренних системы отопления и водоснабжения).

Закон разработан с целью имплементации ряда статей Директивы 2012/27/ЕС об энергетической эффективности в рамках взятых Украиной обязательств перед Европейским Союзом.

Счетчики должны будут устанавливать поставщики услуг — операторы внешних систем (водоканалы, теплокоммунэнерго, теплосети).

Также закон запрещает присоединять новые здания к сетям, если они не оборудованы счетчиками воды и тепла.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: энергетика , энергоэффективность , законы , законодательство

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Тепло, горячую и холодную воду возьмут под полный учет до октября 2018 года | Госполитика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Энерго-новости
Тепло, горячую и холодную воду возьмут под полный учет до октября 2018 года Тепло, горячую и холодную воду возьмут под полный учет до октября 2018 года Как изменится рынок строительной химии в ближайшие годы — прогноз Selena Group Как изменится рынок строительной химии в ближайшие годы — прогноз Selena Group За субсидии можно реконструировать весь жилой фонд Украины за 15 лет За субсидии можно реконструировать весь жилой фонд Украины за 15 лет Пример соседей: как в Польше утепляют дома Пример соседей: как в Польше утепляют дома Дома без централизованного теплоснабжения смогут получить льготный "теплый" кредит Дома без централизованного теплоснабжения смогут получить льготный "теплый" кредит
Все новости
Энергографика
По сравнению с Германией потери тепла в Украине на один квадратный метр как минимум в три раза выше — Алекс Родионов По сравнению с Германией потери тепла в Украине на один квадратный метр как минимум в три раза выше — Алекс Родионов

Координатор программ энергоэффективности Немецко-Украинского Форума Алекс Родионов, сопоставив реальные возможности Украины с опытом наработок в эколого-энергетической сфере ФРГ, подсчитал, сколько переплачивают за обогрев улицы жители "хрущевок", сколько теряет на этом государство и что с этим можно сделать

Все новости
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.9
EUR EUR - - 30.29
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.92
Киевская область 21.63 10.98
Львовская область 21 11.06
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.