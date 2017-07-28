Тепло, горячую и холодную воду возьмут под полный учет до октября 2018 года

В Украине до 1 января 2018 года должны внедрить обязательный коммерческий учет тепла, горячей и холодной воды для всех потребителей (население, ОСМД, др.). Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Закон определяет сроки, в которые должен быть обеспечен учет для разных категорий потребителей, правовые и экономические принципы. Прежде всего речь идет о налаживании учета во многоквартирных домах — до 1 октября 2018 года они должны быть оборудованы общедомовыми счетчиками тепла и воды. Нежилые помещения должны оборудовать счетчиками до 1 октября 2017 года.

Потребители, которые установили индивидуальные (квартирные) счетчики, могут и дальше пользоваться ими. Показания индивидуальных счетчиков будут учитываться во время распределения фактически потребленного тепла и воды между жильцами дома.

Закон должен обеспечить население возможность платить только за полученные услуги только по данным коммерческого учета.

Также счетчики позволяют оценить качество мер по энергоэффективности — без предварительного учета тепла или воды невозможно доказать фактическую экономию ресурсов. Это усложняло внедрение ЭСКО-контрактов в Украине.

В конечном счете, внедрение учета коммунальных услуг должно способствовать снижению расходов населения. Ведь, без счетчиков потребитель платит по усредненным нормам, которые не учитывают внедренные энергоэффективные меры (новые окна и двери, утепление стен, модернизацию внутренних системы отопления и водоснабжения).