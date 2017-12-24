Украинцам компенсировали 120 млн гривен, потраченных на энергоэффективность

Государство выплатило 118,7 млн грн в качестве компенсации "теплых кредитов" для населения и ОСМД в декабре. Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Это бесповоротная финансовая помощь на энергоэффективные мероприятия.

Большую часть компенсации получили физические лица — 100,6 млн грн на утепление индивидуальных домов. На установку твердотопливных котлов — 4,2 млн грн.

ОСМД, которые привлекали "теплый кредит" на утепление многоэтажек, получили почти 14 млн грн.

"Компенсация с госбюджета составляет от 20% до 70% суммы "теплого кредита". Дополнительное возмещение предоставляет местная власть в ... местных программах удешевления "теплых кредитов", — уточнил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Программа "теплые кредиты", которая предполагает частичное возмещение из госбюджета средств, потраченных на энергоэффективные мероприятия, действует с 2014 года. На настоящий момент, почти 400 тыс. семей получили "теплых кредитов" на сумму свыше 5 млрд грн. Население и ОСМД получили почти 2 млрд грн возмещения.