Пример соседей: как в Польше утепляют дома

По материалам: "Дело"
Раздел: Энциклопедия энергоэффективности > Международный опыт
Теги: энергоэффективность, энергосбережение, польша
Координатор программ энергоэффективности Немецко-Украинского Форума Алекс Родионов, сопоставив реальные возможности Украины с опытом наработок в эколого-энергетической сфере ФРГ, подсчитал, сколько переплачивают за обогрев улицы жители "хрущевок", сколько теряет на этом государство и что с этим можно сделать
|покупка
|продажа
|НБУ
|USD
|-
|-
|26.02
|EUR
|-
|-
|29.7
|RUB
|-
|-
|0.43
|ДТ
|СПБТ
|Донецкая область
|22.97
|11.89
|Киевская область
|22.13
|10.77
|Львовская область
|22.16
|11.08
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