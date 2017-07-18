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Пример соседей: как в Польше утепляют дома

  18 июля 2017, 08:20
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Украина готовится к очередному отопительному сезону, в том числе жильцы занялись утеплением многоквартирных домов. Delo.UA показывает, как этот процесс проходил и проходит в Польше. В Варшаве утеплены далеко не все дома. Например, в ужасном состоянии находится коммунальный жилой фонд. Но высотки на балансе кооперативов и аналогов украинских ОСМД — очень привлекательны. И это касается не только внешнего вида, но и внутренних коммуникаций, систем вентиляции и других параметров.

    • Кооперативные дома в Варшаве / Термомодернизация в Польше
    • Никто не хочет, чтобы стены домов стали черной дырой для тепла /Термомодернизация в Польше
    • Фасад дома выдержан в едином стиле / Термомодернизация в Польше
    • Никаких индивидуально утепленных квартир / Термомодернизация в Польше
    • Утепленные и неутепленные дома — контраст / Термомодернизация в Польше
    • В Варшаве есть и заброшенная недвижимость / Термомодернизация в Польше
    • Старые дома утепляют частично / Термомодернизация в Польше
    • Коммунальную недвижимость слишком дорого модернизировать / Термомодернизация в Польше
    • В индивидуальном теплопункте — все под контролем / Термомодернизация в Польше
    • В подвале многоэтажки сухо и чисто / Термомодернизация в Польше
    • Для снижения теплопотерь все трубы изолированы / Термомодернизация в Польше
    • Используется оборудование глобальных производителей / Термомодернизация в Польше
    • Котел для нагрева воды для всей многоэтажки / Термомодернизация в Польше
    • В системе отопления никакой ржавчины и беспорядка / Термомодернизация в Польше
    • Утепление фасада ведет к общему порядку / Термомодернизация в Польше
    • Когда дом выглядит лучше, чем автомобиль / Термомодернизация в Польше
    • Единые требования не только к фасаду, но и к балконам / Термомодернизация в Польше
    • Многолетний рост тарифов — одна из причин изменений / Термомодернизация в Польше
    • Даже в пригороде столицы встречаются шедевры / Термомодернизация в Польше

По материалам: "Дело"
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Теги: энергоэффективность, энергосбережение, польша

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