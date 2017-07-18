Пример соседей: как в Польше утепляют дома

18 июля 2017, 08:20

Украина готовится к очередному отопительному сезону, в том числе жильцы занялись утеплением многоквартирных домов. Delo.UA показывает, как этот процесс проходил и проходит в Польше. В Варшаве утеплены далеко не все дома. Например, в ужасном состоянии находится коммунальный жилой фонд. Но высотки на балансе кооперативов и аналогов украинских ОСМД — очень привлекательны. И это касается не только внешнего вида, но и внутренних коммуникаций, систем вентиляции и других параметров.